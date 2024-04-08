Внаслідок обстрілу Вовчанська спалахнув дах приватного будинку

Близько 15:00 8 квітня окупаційні війська країни-терориста завдали артилерійський удар по житловим будинкам мирного міста Вовчанськ.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Харківській області.

Один зі снарядів влучив у приватний будинок, спричинивши пожежу. Поранено 64-чоловіка.

На час прибуття рятувальників ДСНС вогонь розповсюдився на площу 30 кв.м. Горіла покрівля та конструктивні елементи даху. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь.

Рятувальники працювали в умовах повторних обстрілів. Ворог не припиняє свою підступну терористичну стратегію, щоразу завдаючи ударів по рятувальниках, які працюють задля збереження життя і майна цивільних людей.

Агентство Телевидения Новости