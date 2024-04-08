За вихідні четверо водіїв пропонували харківським патрульним хабар

За два дні, 6 та 7 квітня, харківські патрульні зафіксували чотири пропозиції неправомірної вигоди.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Так, на вулиці Петропавлівській поліцейські зупинили авто Mitsubishi для перевірки. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти відповідний огляд на стан сп’яніння, результат якого склав 1,43 проміле. Водій з результатом не погодився та запропонував інспекторам 200 доларів, щоб уникнути адміністративної відповідальності. Патрульні неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди, однак громадянин не реагував.

Також вночі на вулиці Ощепкова інспектори зупинили авто Volkswagen LT за порушення комендантської години. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння. На вимогу пройти огляд на стан сп’яніння він відмовився. Аби уникнути відповідальності чоловік неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду в сумі 3 тис. грн. На попередження про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував.

Вночі на провулку Сабурівському патрульні зупинили авто Маzda 3 для перевірки. Водій мав ознаки алкогольного сп’яніння та вимогу пройти відповідний огляд він погодився. Результат огляду склав 3,14 проміле. Керманич неодноразово пропонував поліцейським гроші. На попередження про настання кримінальної відповідальності за пропозицію неправомірної вигоди чоловік не реагував.

Четвертий випадок стався на проспекті Байрона.

У всіх випадках інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили водіїв від керування. Для фіксації ознак складу злочину патрульні викликали на місця слідчо-оперативну групу. Надалі усі обставини подій встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости