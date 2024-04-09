Ворог б’є з артилерії, запускає КАБи та ракети: ситуація на Харківщині за добу

За добу обстрілів Харкова не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань та Вовчанськ та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

14:00 під час артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджений приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік, без госпіталізації.

23:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. Як повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, пошкоджено приватне домоволодіння. У власниці будинки 1961 р.н. медики констатували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу жінка отримала на місці. Загалом внаслідок російських обстрілів пошкоджено чотири домоволодіння.

16:20 с. Кучерівка Куп’янського району. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль. Без постраждалих.

14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих.

12:05 с. Рубіжне Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.

12:00 с. Борова Чугуївського району ракетний обстріл Х-35 по відкритій території. Без постраждалих.

11:30 м. Чугуїв під час ракетного обстрілу Х-59 пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.

8 квітня 11:30 у с. Борщова Харківського району на території садового товариства під час проведення земельних робіт 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Госпіталізований з важкими травмами.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 142,23 га території, знищили 695 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости