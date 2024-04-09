Ворог б’є з артилерії, запускає КАБи та ракети: ситуація на Харківщині за добу
За добу обстрілів Харкова не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Уди, Козача Лопань та Вовчанськ та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Петропавлівка, Нестерне, Липці, Тернова, Малий Бурлук.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
14:00 під час артобстрілу м. Вовчанськ пошкоджений приватний будинок. Постраждав 64-річний чоловік, без госпіталізації.
23:30 у м. Вовчанськ внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Без постраждалих. Як повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, пошкоджено приватне домоволодіння. У власниці будинки 1961 р.н. медики констатували гостру реакцію на стрес. Медичну допомогу жінка отримала на місці. Загалом внаслідок російських обстрілів пошкоджено чотири домоволодіння.
16:20 с. Кучерівка Куп’янського району. Під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння та автомобіль. Без постраждалих.
14:56 під час обстрілу КАБ смт Слобожанське Харківського району пошкоджено недіюче складське приміщення. Без постраждалих.
12:05 с. Рубіжне Чугуївського району відбувся ворожий артобстріл. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.
12:00 с. Борова Чугуївського району ракетний обстріл Х-35 по відкритій території. Без постраждалих.
11:30 м. Чугуїв під час ракетного обстрілу Х-59 пошкоджено два приватні будинки. Без постраждалих.
8 квітня 11:30 у с. Борщова Харківського району на території садового товариства під час проведення земельних робіт 67-річний чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Госпіталізований з важкими травмами.
За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог не вів наступальних дій.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 142,23 га території, знищили 695 вибухонебезпечних предметів.