«Укрпошта» показала знищене відділення на Харківщині

Під час обстрілу Борової на Харківщині було знищене відділення «Укрпошти», дві співробітниці зазнали поранень.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

«Протягом останніх декількох днів ворог пошкодив відділення на Донеччині, Полтавщині і, по суті, знищив наше відділення на Харківщині в Боровій, де дві наші героїчні працівниці отримали легкі поранення. Укрпошта була останньою компанією, що працювала в Боровій, і ми будемо робити все, щоб залишитися там, не залишивши без послуг наших клієнтів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 квітня близько 10:00 окупанти скинули КАБи на смт Борова Ізюмського району, били по цивільній інфраструктурі населеного пункту. Зруйновано двоповерхову будівлю пошти, будівлю перукарні та ветеринарної аптеки.

Агентство Телевидения Новости