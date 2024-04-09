У Харкові планують встановлювати модульні котельні перед опалювальним сезоном

Пріоритетом у підготовці Харкова до наступного опалювального сезону стане відхід від централізованого опалення, проте зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Через нестачу електроенергії, викликану масованим обстрілом критичної інфраструктури, у Харкові довелося достроково завершити цей опалювальний сезон. За словами міського голови Ігоря Терехова, практично одразу комунальники розпочали підготовку до наступного.

«Зараз ми розробляємо план дій, якому слідуватимемо в період підготовки до опалювального сезону. Це встановлення модульних котелень, автономних котелень, які обслуговуватимуть мікрорайони. Для нас дуже важливо диференціювати мережу теплопостачання, але зовсім відмовитися від централізованої системи поки що неможливо. Тому ми працюємо над певними речами, які забезпечуватимуть відносну безпеку роботи цього обладнання», – розповів Терехов.

На фото: модульні котельні в м. Ізюм Харківської області

Агентство Телевидения Новости