Опубліковано оновлені графіки відключень електроенергії по Харкову та області

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 10 по 14 квітня.

Про це повідомляє ХОВА.

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 10 по 14 квітня.

У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

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