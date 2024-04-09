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Опубліковано оновлені графіки відключень електроенергії по Харкову та області

Опубліковано оновлені графіки відключень електроенергії по Харкову та області

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 10 по 14 квітня.

Про це повідомляє ХОВА.

Оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 10 по 14 квітня.

У документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

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