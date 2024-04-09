Зеленський відзначив нацгвардійців, поліцейських та рятувальників Харківщини державними нагородами

Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Харківщину відзначив нацгвардійців, поліцейських та рятувальників державними нагородами.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Військовослужбовець центру спеціального призначення Національної гвардії «Омега» отримав орден «За мужність» III ступеня. Боєць виконував завдання під час оборони Бахмута та неодноразово вступав у бій із піхотними групами противника, виявляючи мужність та відвагу.

Рятувальника Івана Анісова відзначено медаллю «За бездоганну службу» III ступеня. Надзвичайник організовує службу аварійно-рятувальних підрозділів та особисто виїжджає на найбільш небезпечні надзвичайні ситуації, зокрема на ліквідацію наслідків ворожих атак.

Капітана поліції Руслана Османова нагороджено медаллю «Захиснику Вітчизни». Правоохоронець організовує роботу підрозділів поліції під час ракетних та бомбових ударів по Харкову.

Агентство Телевидения Новости