Мобілізація увʼязнених : Рада підтримала законопроєкт

Парламент прийняв за основу законопроєкт, який дозволятиме мобілізацію засуджених осіб.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосував 281 нардеп.

Документ пропонує надавати можливість залучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

«Ризики по антикорупції (там є і рішення антикорупційного Комітету) та по тяжким злочинам обіцяють прибрати до другого читання», – підкреслив Железняк.

Агентство Телевидения Новости