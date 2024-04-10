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На Харківщині спалахнув будинок: рятувальники ліквідували пожежу

На Харківщині спалахнув будинок: рятувальники ліквідували пожежу

О 12:01 10 квітня на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селищі Тетянівка Куп’янського району.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

До місця виклику прибули 2 оперативні відділення ДСНС та добровольці пожежної команди одного з сільськогосподарських підприємств. Горів сінник та дровник на площі 50 кв.м.

Добровольці пожежної команди були залучені для підвозу води. Спільними зусиллями з рятувальниками ДСНС пожежу вдалось оперативно ліквідувати та не допустити розповсюдження її на житловий будинок.

Ймовірна причина пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу на горючий матеріал.

Агентство Телевидения Новости

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