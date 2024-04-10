Окупанти б’ють по Харківщині: загинула дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали

Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.

Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.

«Також росіяни атакували Вовчанськ – з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення», – підкреслив Клименко.

Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди.

Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.

Агентство Телевидения Новости