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Окупанти б’ють по Харківщині: загинула дитина та дві жінки, ще 4 людини постраждали
Ворог атакував селище Липці. Пошкоджені приміщення аптеки та крамниці, поранена 34-річна жінка.
Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
З-під завалів рятувальники визволили 16-річного юнака. 14-річна дівчина та ще дві жінки отримали смертельні поранення.
«Також росіяни атакували Вовчанськ – з безпілотника скинули вибухівку на автобус. 54-річний чоловік отримав поранення», – підкреслив Клименко.
Пізніше Вовчанськ знову опинився під ударом авіабомбами: пошкоджені будинки та господарчі споруди.
Легкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який працює сторожем.