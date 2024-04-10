Необхідно мати запас води на випадок непередбачених обставин – Харківводоканал
КП «Харківводоканал» радить мешканцям міста завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Як зазначили на підприємстві, ворожі атаки завдають величезної шкоди критичній інфраструктурі, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству.
Внаслідок цього можуть виникати тимчасові перебої з постачанням води у повному обсязі.
«В екстрених ситуаціях «Харківводоканал» докладає всіх зусиль та оперативно залучає необхідні ресурси, в тому числі й альтернативні джерела водопостачання, щоб містяни були з водою. Водночас харків’яни повинні завжди пам’ятати про необхідність мати запас води на випадок непередбачених обставин», – зазначили на підприємстві.