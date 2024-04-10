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На Харківщині запровадили виплати тим, хто був у полоні, та дітям загиблих військових

На Харківщині запровадили виплати тим, хто був у полоні, та дітям загиблих військових

Депутати Харківської обласної ради на засіданні у середу, 10 квітня, підтримали ініціативу щодо грошових виплат українцям, які постраждали внаслідок вторгнення росії в Україну.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Серед підтриманих депутатами ініціатив — одноразова грошова виплата у розмірі 50 тисяч гривень тим жителям області, які були позбавлені волі внаслідок агресії рф.

Також діти полеглих воїнів отримуватимуть щомісячну фінансову допомогу в розмірі 8 тис. грн до досягнення повноліття.

А родини полеглих бійців із населених пунктів у районах області, крім Харкова, можуть отримати щомісячну знижку на комунальні послуги в розмірі до 50%, – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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