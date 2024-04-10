Зруйнована лікарня, двоє поранених: наслідки обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині

Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ, які сталися 10 квітня у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Один із постраждалих – технічний працівник медзакладу, куди влучили росіяни.

Будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували.

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома керованими авіабомбами.

Агентство Телевидения Новости