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Зруйнована лікарня, двоє поранених: наслідки обстрілу міста Вовчанськ на Харківщині
Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ, які сталися 10 квітня у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Один із постраждалих – технічний працівник медзакладу, куди влучили росіяни.
Будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували.
За попередніми даними, окупанти вдарили по місту двома керованими авіабомбами.