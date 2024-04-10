Масована атака на Харківщину: окупанти застосували 7 авіабомб, троє людей заинули

10 квітня російські військові масовано атакували Харківську область. В результаті троє людей загинули, серед них 13-річна дівчинка. Авіаударів зазнали Липці та Мала Данилівка, село Нечволодівка Купʼянського району та місто Вовчанськ.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

10 квітня близько 14:00 російські військовослужбовці завдали авіаударів по селу Липці Харківського району. Ворожі атаки прийшлись на продуктову крамницю та аптеку. Загинули троє людей: дві жінки та 13-річна дівчинка. 34-річна жінка та хлопець 16 років отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Попередньо, окупанти вдарили по населеному пункту двома авіабомбами.

У селищі Мала Данилівка теж внаслідок авіаудару зазнали пошкоджень та руйнувань освітній заклад, гуртожитки.

Також близько 14:10 російська армія обстріляла с. Нечволодівка Купʼянського району. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. За попередніми даними, удари були завдані з РСЗВ.

Сьогодні збройні сили рф двічі атакували Вовчанськ. Вдень отримав поранення 54-річний чоловік. Пізніше Вовчанськ опинився під авіаударами. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, лікарня. Отримав поранення охоронець. За попередніми даними, ворог скинув на місто щонайменше чотири авіабомби.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости