Харківщина отримала 724 генератори різної потужності – Міненерго

За координації Міністерства енергетики України на потреби жителів Харківщини передано партію гуманітарної допомоги – енергетичне обладнання, надане міжнародними партнерами.

Про це повідомили в Міненерго.

До відправлених вантажів, зокрема, увійшли 9 потужних генераторів та 715 портативних бензинових генераторів, а також проводи, роз’єднувачі та інше енергетичне устаткування, потрібне для відновлювальних робіт.

«Росіяни щоденно нещадно обстрілюють Харківщину. Енергетична інфраструктура регіону зазнала суттєвих пошкоджень. Ми дякуємо партнерам за надане обладнання, яке допоможе нашим енергетикам у виконанні відновлювальних робіт та забезпеченні енергопостачанням об’єктів критичної інфраструктури», – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Усього на потреби харківських енергетиків з початку повномасштабного вторгнення було передано 922 генератори. Загальна вага переданого енергетичного обладнання – понад 622 тонни.

Агентство Телевидения Новости