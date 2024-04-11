Наслідки ракетних атак по обʼєктах енергосистеми Харківщини: дані прокуратури

11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Харкова і області. Є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, російська армія атакувала регіон щонайменше десятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости