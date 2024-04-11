Енергетики працюють над перезапуском системи електропостачання у Харкові

У Харкові комунальні підприємства разом з енергетиками працюють над перезапуском системи електропостачання в місті після масованої ракетної атаки вранці 11 квітня.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зранку ворог завдав серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Через перебої в електропостачанні тимчасово зупинили рух потягів метрополітену. Водночас у Харкові вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Також містом курсують муніципальні автобуси.

«Сьогодні були дуже серйозні пошкодження енергетичної системи, яка заживлює Харків. Тому зараз наші комунальні підприємства разом з енергетиками працюють над перезапуском системи електропостачання. Це не говорить про те, що світла немає в усьому місті. Але є труднощі. Для сталого енергозабезпечення всього міста критично не вистачає напруги в мережах», – розповів Терехов.

Також він зазначив, що внаслідок ворожих атак було пошкоджено житловий фонд. Зараз комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів, зокрема, закривають контури та обстежують дахи на наявність пошкоджень.

Агентство Телевидения Новости