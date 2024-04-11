Енергетики працюють над перезапуском системи електропостачання у Харкові
У Харкові комунальні підприємства разом з енергетиками працюють над перезапуском системи електропостачання в місті після масованої ракетної атаки вранці 11 квітня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зранку ворог завдав серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі міста. Через перебої в електропостачанні тимчасово зупинили рух потягів метрополітену. Водночас у Харкові вдалося запустити певні маршрути трамваїв і тролейбусів. Також містом курсують муніципальні автобуси.
«Сьогодні були дуже серйозні пошкодження енергетичної системи, яка заживлює Харків. Тому зараз наші комунальні підприємства разом з енергетиками працюють над перезапуском системи електропостачання. Це не говорить про те, що світла немає в усьому місті. Але є труднощі. Для сталого енергозабезпечення всього міста критично не вистачає напруги в мережах», – розповів Терехов.
Також він зазначив, що внаслідок ворожих атак було пошкоджено житловий фонд. Зараз комунальні служби працюють над усуненням наслідків обстрілів, зокрема, закривають контури та обстежують дахи на наявність пошкоджень.