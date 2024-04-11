Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію

Рада прийняла у другому читанні законопроєкт № 10449 про мобілізацію і проходження військової служби.

Законопроект про мобілізацію прийнято в цілому, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

«За» проголосували 283 депутати. один був проти, а 49 утрималися. Тепер закон має підписати президент Володимир Зеленський.

Парламент врахував 31 правку профільного комітету, а також правку, яка прибирає із документу норму про ротації і демобілізацію, оскільки за 8 місяців мають розробити окремий законопроєкт, пише видання Бабель.

Під час другого читання врахували всі правки. Правка про демобілізацію не пройшла, положення про демобілізацію через 36 місяців служби та ротацію вилучили із законопроєкту.

Законопроєкт № 10449 передбачає зміни щодо процесів мобілізації і демобілізації, щодо покарання для ухилянтів, базової військової служби, права на відстрочку, вводить нові обовʼязки військовозобовʼязаних, мотиваційні норми.

Напередодні профільний Комітет опрацював усі поправки й оприлюднив порівняльну таблицю змін відносно першого читання.

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