У Харкові не діють графіки відключень світла, застосовуються аварійні відключення

На Харківщині діють мережеві обмеження електроенергії через масовані ракетні удари рф 11 квітня, раніше опубліковані графіки – не дійсні.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

11 квітня з 5:00 ранку ворог здійснював масовані ракетні удари С-300 по енергетичній інфраструктурі Харкова і області. Окрім того, є пошкодження у житлових будинках і адмінбудівлі.

«Наразі по місту Харків діють аварійні відключення. Ті графіки, які були доведені раніше населенню, вони зараз не виконуються. Дефіцит електроенергії наявний приблизно для 240 тисяч абонентів Харківщини. Наразі підрозділи ДСНС працюють на місці для того, щоб розібрати завали, ліквідувати наслідки. Після цього будемо проводити аналіз і відновлювати інфраструктуру. У Харкові поки метрополітен не працює, діє лише як укриття. Запущені окремі маршрути міського електротранспорту та автобуси. По місту повністю заживлена критична інфраструктура. Медзаклади працюють у штатному режимі», – сказав Синєгубов.

У роботі перебуває понад 150 «Пунктів незламності», де люди можуть зарядити гаджети, отримати доступ до інтернету тощо.

«Ми робимо наразі все можливе для того, щоб швидко стабілізувати ситуацію з електропостачанням, перейти знову до відключень за графіками, для того, щоб люди зрозуміли, скільки фактично годин на добу у них не буде електроенергії. Без відключень зараз не зможемо обійтися, оскільки енергогенерація по області є дуже обмеженою», – підсумував начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости