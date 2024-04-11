Чотирилапі стражі Харкова: як службові собаки НГУ шукають зброю на блокпостах

Один з блокпостів на в’їзді до Харкова, в автівках шукають заборонені предмети – зброю, вибухівку, наркотики. Роботу пришвидшують службові собаки, які безпомилково виявляють порушників.

Відкрийте, будь ласка, багажник, двері, собака пройде, понюхає. Якщо нічого не знайде – поїдете далі.

Переважна більшість водіїв розуміють необхідність таких перевірок під час воєнного стану.

Олександр

Много всякого, наркотики, все идет. Должна быть проверки, без этого нельзя.

Артем

Я думаю, мають бути перевірки. Час воєнний, проблем багато, це доречно.

Ольга

Нужно смотреть, кто что везет, есть ли наркотические вещества. И нужно некторых мужчин отправлять служить, а не ныкаться за женскими юбками.

Володимир

Така ситуація в країні, я тільки за. Я їду з командировки, перевіряйте. Це потрібно.

Кінолог Нацгвардії Віталій працює з Лордом вже 9 років. Бельгійська вівчарка малінуа вважається однією з найрозумніших собак та ідеально підходить для оперативної роботи. Вони кмітливі, швидко вчаться, витривалі та енергійні.

Віталій Будник, командир спеціальної кінологічної групи 5-ї Слобожанської бригади НГУ

В роботі він завжди активний, зранку на мене вже чекає бадьорий та готовий до роботи. За роботу він отримує ласку та м’ячик. Розуміє, що знайде якийсь запах – зброю, набої – і отримає презент.

Між блокпостами Слобожанські кінологи пересуваються спецтранспортом – бус, який подарували волонтери, гвардійці переобладнали для комфортного пересування і собак, і особового складу.

Роман «К-9», начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ

В даному відсіку в нас дві клітки для перевезення двох собак. Можна поставити ще верхній ряд. Для особового складу поставили сидіння. Найчастіше, кажуть в НГУ, фіксуються спроби провезти зброю, набої, вибухівку. Найпроблемнішим вважається блокпост на в’їзді до Харкова з боку Чугуєва. У випадку виявлення в автівці заборонених предметів або речовин на місце викликають слідчо-оперативну групу Нацполіції.

Роман «К-9», начальник кінологічної служби 5-ї Слобожанської бригади НГУ

У правопорушника була спроба під обшивкою автомобіля провести зброю та набої. Службовий собака позначив це, було виявлення. Це було два автомати Калашникова и приблизно тисяча набоїв.

Підростаючу зміну, п’ятимісячне цуценя німецької вівчарки Айса, готують до майбутньої служби на тренувальному майданчику. Починають з азів – «сидіти», «лежати» та «поряд».

Світлана Дедух, мол. сержант кінологічного підрозділу 5-ї Слобожанської бригади НГУ

Це дуже спокійний пес, слухняний, але має впертий характер. Якщо йому щось цікаво, він буде дізнаватися, поки не дізнається. Сподіваємося, цей пес нестиме службу на блокпостах, буде шукати зброю, вибухівку. І не допускати, щоб в наше місто було щось завезене.

Спеціально навчені службові собаки настільки добре вміють знаходити необхідні запахи серед інших, що будь-які спроби маскування марні, кажуть в Нацгвардії. Навпаки, присутність в машині якогось різкого відволікаючого запаху змушує чотирилапих шукачів винюхувати контрабанду ще наполегливіше.





Агентство Телевидения Новости