Окупанти б’ють по об’єктах енергетичної інфраструктури в Харкові та області

Внаслідок чергового обстрілу рф сьогодні вранці, 11 квітня, в харківській області було пошкоджено ТЕЦ, яка заживлює місто, і повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Про це повідомив журналістам Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, попри значні руйнування, місто продовжує функціонувати.

«Ми відновили роботу метрополітену, запустили тролейбусні та деякі трамвайні маршрути. Але Харкову зараз дуже потрібна сучасна система ППО. Без неї все, що ми відновлюємо, буде знову атаковане ворогом», – підкреслив мер.

Крім того, він зазначив, що Офіс Президента та інші міста й області України надають Харкову генератори та пальне, щоб допомогти вистояти в умовах регулярних ворожих атак на енергетичну галузь.

Агентство Телевидения Новости