У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки

10 квітня, під час патрулювання на проспекті Байрона, патрульні зупинили автомобіль Haval за порушення ПДР.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Перевіривши по наявним базам даних виявилось, що посвідчення водія належить іншій особі.

Кермувальник зізнався, що посвідчення не отримував взагалі, а підроблений документ придбав у знайомого.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости