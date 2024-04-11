Окупанти вдарили по Куп’янську з артилерії: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 квітня близько 13:00 російські військові вкотре обстріляли Купʼянськ. Один житловий будинок повністю зруйновано, інші приватні домоволодіння зазнали пошкоджень. Сталась пожежа.

Без постраждалих.

Попередньо, окупанти завдали по місту ударів з артилерії.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости