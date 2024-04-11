На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 47 населених пунктів

На Раді оборони області ухвалили рішення примусової евакуації родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Мова йде лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – підкреслив Синєгубов.

Міста Харкова це рішення не стосується.

«Вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей», – наголосив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости