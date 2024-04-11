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На Харківщині оголосили примусову евакуацію родин з дітьми ще з 47 населених пунктів
На Раді оборони області ухвалили рішення примусової евакуації родин із дітьми у 47 прифронтових населених пунктах.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Мова йде лише про близькі до кордону з рф населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. За нашою інформацією, у визначених населених пунктах проживають 182 дитини», – підкреслив Синєгубов.
Міста Харкова це рішення не стосується.
«Вже визначені маршрути евакуації та заброньовані місця тимчасового проживання людей», – наголосив голова ХОВА.