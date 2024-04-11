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Окупанти скинули авіабомбу на село Великі Проходи на Харківщині: поранено чоловіка

Окупанти скинули авіабомбу на село Великі Проходи на Харківщині: поранено чоловіка

Близько години тому окупанти завдали удар КАБом по Великим Проходам.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок бомбардування у селі зруйновано 6 приватних будинків, завдано шкоди цивільній інфраструктурі.

За попередньою інформацією, поранення отримав 75-річний місцевий мешканець. Його доправлено до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих з’ясовується.

Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.

Агентство Телевидения Новости

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