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Окупанти скинули авіабомбу на село Великі Проходи на Харківщині: поранено чоловіка
Близько години тому окупанти завдали удар КАБом по Великим Проходам.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок бомбардування у селі зруйновано 6 приватних будинків, завдано шкоди цивільній інфраструктурі.
За попередньою інформацією, поранення отримав 75-річний місцевий мешканець. Його доправлено до лікарні. Інформація щодо інших постраждалих з’ясовується.
Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків удару.