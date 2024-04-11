Не вмикайте в вечірні години потужні електроприлади – Укренерго

Укренерго наголошує про необхідність мінімізувати використання електрики у пікові години.

Російські ракети та дрони вранці завдали значних пошкоджень українським електростанціям, повідомляють в Укренерго.

«В цьому році це вже третя масована атака на українську генерацію. Під час двох попередніх також постраждали теплові та гідроелектростанції. Їх головна роль в енергосистемі – можливість швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Сьогодні деякі з них не можуть це робити через руйнування, яких завдала російська армія», – констатують енергетики.

«Енергосистема може безпечно працювати тільки якщо в ній витримується баланс: споживання електроенергії = виробництво електроенергії. Зараз на шальці виробництва значно менше електроенергії, ніж було ще вчора, до атаки. І для того, щоб зберегти рівновагу на наших енергетичних терезах, потрібно розвантажити шальку споживання», – розказали в Укренерго.

«Особливо велика потреба в зменшенні споживання є у вечірні години максимального попиту з 19:00 до 22:00.

Будь ласка, не вмикайте в цей період потужні електроприлади, або користуйтесь ними по черзі. Це допоможе енергосистемі безпечно пройти цей важкий період», – наголошують в Укренерго.

Агентство Телевидения Новости