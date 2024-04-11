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Двоє людей травмовані внаслідок удару КАБом по лісництву на Харківщині

Двоє людей травмовані внаслідок удару КАБом по лісництву на Харківщині

11 квітня близько 17:00 військові рф нанесли авіаудар, попередньо, керованою авіабомбою, по будівлі лісового господарства у селі Верхня Писарівка Вовчанської громади. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

В результаті обстрілу травм зазнали два працівники лісництва: чоловіки 52 та 46 років. З мінно-вибуховими травмами потерпілих доставили до лікарні.

Сьогодні ж, близько 15:30, ворог обстріляв село Великі Проходи Дергачівської громади. Пошкоджено будинок та сарай. Поранення отримав 75-річний чоловік. 

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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