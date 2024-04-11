Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Харківському району зросла до чотирьох

11 квітня близько 16:00 зс рф завдали авіаудар по селу Великі Проходи Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих споруд. Сталась пожежа.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дістав осколкові поранення 75-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні. У двох жінок гостра реакція на стрес. Ще одна мешканка отримала легкі тілесні ушкодження, медики надали їй допомогу на місці.

Попередньо, ворог атакував село авіабомбою.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости