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На війні з рф загинув кулеметник з Харківщини

На війні з рф загинув кулеметник з Харківщини

11 квітня під час виконання службових обов’язків в автокатастрофі загинув військовослужбовець із Золочева Олександр Лужбін.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Олександр добровольцем пішов захищати Україну, більше року воював під Авдіївкою і Куп’янськом, був кулеметником.

«Він закінчив школу №3, у мирному житті працював будівельником, любив порибалити, подорожувати рідним краєм, завжди з радістю проводив час у колі родини», – розповіли в селищній раді.

У 41-річного захисника залишилися дружина, син, дві доньки та мама.

Агентство Телевидения Новости

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