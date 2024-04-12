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Прикордонники Харківського загону отримали наземний дрон для евакуації поранених

Прикордонники Харківського загону отримали наземний дрон для евакуації поранених

Наземний колісний дрон допомагатиме прикордонникам на полі бою рятувати поранених. Техніку прикордонникам Харківського загону передали благодійники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Волонтери розробили та зібрали для прикордонників універсальну колісну платформу для доставляння боєприпасів та евакуацію поранених бійців з поля бою. Також його можна обладнати під дистанційне мінування та розмінування шляхів.

Дрон оснащений передньою та задньою камерами й може легко рухатися бездоріжжям: піщаними, кам’янистими та болотистими ділянками. Керування дроном дистанційне, за допомогою пульту управління.


Агентство Телевидения Новости

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