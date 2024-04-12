Прикордонники Харківського загону отримали наземний дрон для евакуації поранених

Наземний колісний дрон допомагатиме прикордонникам на полі бою рятувати поранених. Техніку прикордонникам Харківського загону передали благодійники.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Волонтери розробили та зібрали для прикордонників універсальну колісну платформу для доставляння боєприпасів та евакуацію поранених бійців з поля бою. Також його можна обладнати під дистанційне мінування та розмінування шляхів.

Дрон оснащений передньою та задньою камерами й може легко рухатися бездоріжжям: піщаними, кам’янистими та болотистими ділянками. Керування дроном дистанційне, за допомогою пульту управління.





Агентство Телевидения Новости