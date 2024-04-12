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1,7 млрд грн виділив уряд для укріплення оборонних рубежів Харківщини – Шмигаль
Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини
«Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій! Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках», – наголосив Шмигаль.