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1,7 млрд грн виділив уряд для укріплення оборонних рубежів Харківщини – Шмигаль

1,7 млрд грн виділив уряд для укріплення оборонних рубежів Харківщини – Шмигаль

Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини

«Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій! Бачимо результати. Роботи йдуть 24/7. Посилюємо нашу обороноздатність на всіх напрямках», – наголосив Шмигаль.

Агентство Телевидения Новости

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