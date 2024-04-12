На Харківщині електрики повністю заживили село Прудянка

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селі Прудянка Харківського району.

Про це повідомляє пресслужба «Харківобленерго».

За словами енергетиків, таких руйнувань, як тут, вони не бачили ніде: пошкоджені або зруйновані майже всі будинки, розбито школу та медичну амбулаторію.

Як розповів майстер Дергачівського РЕМ Євген Зубенко, село знаходилося у так званій «сірій» зоні й обстрілювалося з усієї можливої зброї.

«Рівень руйнувань електромережі тут сягав 90%. Можна сказати, що будували з нуля: було замінено декілька трансформаторів, сотні електроопор та величезну кількість проводів», – зазначив він.

Перших споживачів у Прудянці фахівці обленерго під’єднали ще влітку минулого року. Проте швидкому відновленню заважав масштаб пошкоджень, а також щільна замінованість території.

Насамперед енергетики намагалися заживити ті будинки, де жили люди, адже місцеві жителі довго потерпали без газу та електрики.

До війни населення Прудянки становило понад 1800 осіб, зараз – декілька сотень.

Енергетики кажуть, що будуть також підключати тих споживачів, які ще тільки планують повернутися у село. Для цього їм потрібно залишити заявку у Дергачівському РЕМ.

Агентство Телевидения Новости