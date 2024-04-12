Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:57
Просмотров: 74

Кабмін ввів нову доплату військовим: 70 тис. гривень

Кабмін ввів нову доплату військовим: 70 тис. гривень

Кабінет міністрів ввів нову доплату військовим у розмірі 70 тисяч гривень.

Одноразова винагорода нараховуватиметься за 30 днів виконання бойових завдань на першій лінії, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зауважив Шмигаль, на виконання спільної ініціативи Верховної Ради й Уряду сьогодні встановили доплату в розмірі 70 тисяч гривень для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії.

Зазначається, що розмір індивідуальної одноразової виплати становитиме 70 тисяч гривень.

«Будемо й надалі піклуватися про наших воїнів, які захищають країну та домівки мільйонів українців», – запевнив Шмигаль у повідомленні.

Варто зауважити, що додаткові виплати військовим у розмірі 70 тисяч гривень розглядались владою напередодні.

Йдеться про військовослужбовців, які виконують бойові (спеціальні) завдання на лінії бойового зіткнення з противником на відстані першого ешелону оборони або наступу (контрнаступу, контратаки) до ротного опорного пункту включно, а також на території противника (у тому числі на території між позиціями військ противника та своїх військ) за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 