Мільярд євро на військову допомогу Україні виділили Нідерланди

Президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з нідерландським прем’єром Марком Рютте отримав від нього підтвердження, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн євро на відновлення.

Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє «Європейська правда».

Зеленський зазначив, що кошти виділені додатково до зобов’язань у межах двосторонньої безпекової угоди.

«Щойно у телефонній розмові прем’єр-міністр Марк Рютте повідомив, що Нідерланди виділили ще мільярд євро на військову допомогу Україні й 400 млн на відновлення… Дякую, Марку, дякую, нідерландський народе! Це взірцевий приклад підтримки України», – зазначив Зеленський.

У розмові йшлося про спільну роботу з партнерами над пришвидшенням постачання снарядів для артилерії, амуніції й систем ППО, додав глава держави.

Зеленський розповів Рютте про підготовку Саміту миру у Швейцарії й запросив Нідерланди приєднатися. Вони також обговорили необхідні зусилля, щоб цей захід підтримали якнайбільше країн.

Агентство Телевидения Новости