Підприємці Харківщини звільняють від сплати деяких місцевих податків і зборів

На сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів Україні було ухвалено рішення щодо зниження податкового навантаження на підприємців.

Рішення стосується бізнесу, який продовжує працювати в Харківській області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Саме на цьому наголошували під час крайнього візиту Президента України Володимира Зеленського на Харківщину.

Мова йде про єдиний податок, орендну плату, податок на нерухоме майно та землю.

Представникам бізнесу Харківщини у повномасштабній російсько-українській війні відведена окрема важлива роль: збереження робочих місць, створення нових, забезпечення суспільних потреб та наповнення бюджету для боротьби з ворогом.

Створені умови допоможуть адаптувати процеси до сьогоднішніх реалій та розвинути економічний потенціал області.

Агентство Телевидения Новости