Окупанти обстріляли Куп’янський район: поранено водія «швидкої»

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 13 квітня близько 13:30 окупанти скинули боєприпас з FPV-дрону на село Петропавлівка Купʼянського району. Отримав поранення водій бригади екстреної медичної допомоги.

О 10:30 російські військові завдали ударів по селу Загризове: зруйновано приватні домоволодіння.

Сьогодні приблизно о 2:20 окупанти обстріляли селище Борова: пошкоджено будинок культури.

12 квітня близько 22:30 зс рф завдали ракетний удар по місту Купʼянськ. Отримали поранення двоє чоловіків 61 та 73 років. Пошкоджено низку житлових будинків та господарчих будівель.

За попередніми даними, по Купʼянську та Боровій ворог завдав ударів ракетами «Гром Е-1».

Внаслідок вчорашнього ворожого артилерійського обстрілу с. Веселе отримав поранення 47-річний чоловік.

Також вчора під російськими ударами було м. Вовчанськ: травмовано двох чоловіків 63 та 43 років.

У селі Шестакове 12 квітня через ворожий обстріл отримали поранення четверо цивільних чоловіків.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

Агентство Телевидения Новости