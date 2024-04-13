Дані чоловіків призовного віку, які можуть бути мобілізовані, вже оцифровані

В Міноборони розповіли, що перейшли до цифрового обробки даних військовозобов’язаних.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад за участі Президента України, пише Informator. UA.

Міністерство оборони перезапустило електронну систему «Оберіг», зробило 23 мільйони запитів на оновлення даних громадян.

На сьогодні оцифровані дані щодо чоловіків у всіх 24 регіонах України та Києві.

Заступник міністра пояснив, що з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними.

Також він повідомив про роботу рекрутингових центрів, які відкриваються у регіонах. Починаючи з 11 лютого, в Україні відкрито 10 таких центрів в п’яти регіонах: по одному – у Львові, Полтаві та Запоріжжі, два Центри – у Харкові та шість – у Дніпропетровській області.

«До кінця липня по країні має бути відкрито ще 22 таких центри. Через відкриті центри вже зафіксовано понад тисячу звернень. І понад 200 осіб вже оформлюються на посади. За результатами роботи рекрутингових центрів очікується збільшення кількості контрактів до чотирьох-п’яти тисяч на місяць», – повідомив Гаврилюк.

Також з початку квітня запущено агрегатор вакансій до лав Сил оборони України, які були розміщені на платформах LobbyX, Work.ua, robota.ua та OLX Робота.

Що стосується системи «Оберіг», то вона інтегрована з Державною податковою службою, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Міністерством освіти, Державною міграційною службою та Судовою адміністрацією.

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