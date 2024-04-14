Росіяни били по Харківщині КАБами, РСЗВ та дронами: поліція показала наслідки обстрілів

Через атаки росіян на Харківщині двоє людей поранені, ще двоє загинули. Військові рф наносили удари по Харкову та населеним пунктам Харківського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Харків. 14 квітня вночі ворожі безпілотники вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури. Постраждалих немає.

Куп’янськ. 13 квітня о 5:50 військові рф вдарили по проїжджій частині FPV-дроном. Без потерпілих.

Курилівка. 13 квітня близько 12:30 внаслідок обстрілу реактивним снарядом 9М27К сталося займання трави на площі 800 кв. м.

Петропавлівка. 13 квітня близько 13:25 внаслідок скидання боєприпасу з FPV-дрону, під час відпрацювання виклику з надання медичної допомоги отримав поранення 57-річний водій бригади швидкої медичної допомоги.

Подоли. 13 квітня о 17:50 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» пошкоджено приватні домоволодіння, паркан, господарчі будівлі, гараж. О 20:45 військові рф завдали удару авіабомбою КАБ-250. Внаслідок ворожого обстрілу в приватному будинку сталася пожежа. Поранено цивільну жінку.

Слобожанське. 13 квітня близько 15:50 внаслідок ворожого обстрілу двома керованими авіабомбами пошкоджено п’ять приватних будинків та прилеглі споруди.

Веселе. 13 квітня близько 15:50 військові рф завдали удару керованою авіабомбою. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди, в одному з будинків сталася пожежа.

О 21:01 ворог обстріляв населений пункт з РСЗВ. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку. Загинули його власники – 61-річна жінка та 68-річний чоловік.

Черкаські Тишки. 13 квітня близько 15:20 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по мирному населенню. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, автомобіль.

Стара Покровка. 13 квітня об 11:00 ворожа ракета влучила в поле, через що загорівся сухостій.

Нова Покровка. 13 квітня об 11:00 внаслідок обстрілу росіянами загорівся сухостій.

Захарівка. 13 квітня близько 11:35 ворожий дрон впав на городі і не розірвався. Без постраждалих.

Загризове. 13 квітня близько 10:20 рашисти завдали авіаудар керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено чотири житлові будинки господарчі споруди. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости