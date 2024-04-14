Окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго

Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на Харківщині знеструмлювалося обладнання.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.

Також у результаті бойових дій пошкоджено газорозподільні мережі у Харківській області. Припинено газопостачання 340 домогосподарствам.

Агентство Телевидения Новости