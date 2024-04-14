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Окупанти обстріляли енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Міненерго
Через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури на Харківщині знеструмлювалося обладнання.
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.
Також у результаті бойових дій пошкоджено газорозподільні мережі у Харківській області. Припинено газопостачання 340 домогосподарствам.