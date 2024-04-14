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На Харківщині чоловік підірвався на міні: стан постраждалого важкий

На Харківщині чоловік підірвався на міні: стан постраждалого важкий

14 квітня в Чугуївському районі Харківської області в результаті вибуху вибухонебезпечного предмету травмувався 64-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За попередніми даними, під час риболовлі на березі водосховища поблизу с. Мартове чоловік наступив на протипіхотну міну та підірвався. З множинними уламковими пораненнями правої ноги у тяжкому стані бригадою екстреної медичної допомоги потерпілого шпиталізували.

Агентство Телевидения Новости

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