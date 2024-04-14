Через обстріли енергетичної інфраструктури в Харкові зростає попит на бензин

На Харківщині та Одещині через обстріли енергетики зростає попит на бензин. Експерта вважають, що подорожчання бензину не буде, адже в Україні немає дефіциту пального.

Про це розповів директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн в коментарі «Главкому».

«Додатковий попит на бензин в певних регіонах (Харків, Одеса) вже є. Власники мереж заправних станцій підтверджують, що з цими обстрілами по енергетиці реалізація у них зросла. Якщо відключення електрики будуть глобальними і підуть по всіх регіонах, звичайно, що цей попит буде набагато більший», – прогнозує експерт.

Втім Куюн вважає, що підвищений попит не призведе до подорожчання палива. Він наголосив, що на ціну впливає дефіцит, якого в Україні немає.

«Навпаки є постійний профіцит – пального більше, ніж нам потрібно. Відповідно, цінам нема через що зростати», – резюмував директор консалтингової компанії А-95.

До слова, на ціну бензину не вплинуть і протести на українсько-польському кордоні. Сергій Куюн повідомив, що для ринку несподіванкою був початок протестів восени минулого року, після чого він перейшов на залізницю та почав більше купувати на Півдні. В результаті дефіцит було подолано і про подорожчання можна не турбуватися.

Нагадаємо, унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська тепло-електростанція, що на Київщині. Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію «Центренерго». Російські окупанти атакували об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях. Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українцям слід бути готовими до різних сценаріїв, варто купити генератори та павербанки. Він нагадав, що російські загарбники намагаються знищити енергетичну інфраструктуру України і влаштувати тотальний блекаут і зараз справді відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему.

Галущенко наголосив, що найскладніша ситуація у Харкові, де застосовуються графіки відключення світла. Щодо ситуації з Трипільською ТЕС – вона отримала серйозні пошкодження: зараз там відбуваються роботи з оцінки збитків.

Агентство Телевидения Новости