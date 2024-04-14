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Росіяни скинули дві авіабомби на Харківський район: поранено жінку
Вдень 14 квітня окупанти вдарили двома КАБами в районі селища Слатине Харківського району. Є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу осколкові поранення у спину отримала місцева мешканка 1972 року народження. Її госпіталізовано до лікарні.
Пошкоджено щонайменше три приватні та два багатоквартирні будинки.
Додаткова інформація встановлюється. Профільні служби працюють на місці.