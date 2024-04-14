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У Харківській області після ворожого обстрілу згорів будинок
Сьогодні вдень ворог завдав удару по селу Лиман Чугуївського району Харківської області: зазнав пошкоджень приватний сектор населеного пункту.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
На території однієї з житлових осель сталася пожежа на площі 50 кв. м.
До ліквідації наслідків ворожого удару залучався підрозділ ДСНС з Вовчанська. Вогнеборці гасили пожежу під загрозою постійних обстрілів.
За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.