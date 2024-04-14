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У Харківській області після ворожого обстрілу згорів будинок

У Харківській області після ворожого обстрілу згорів будинок

Сьогодні вдень ворог завдав удару по селу Лиман Чугуївського району Харківської області: зазнав пошкоджень приватний сектор населеного пункту.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На території однієї з житлових осель сталася пожежа на площі 50 кв. м.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучався підрозділ ДСНС з Вовчанська. Вогнеборці гасили пожежу під загрозою постійних обстрілів.

За попередніми даними, постраждалих та загиблих немає.

Агентство Телевидения Новости

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