З Липецької громади на Харківщині евакуювали 29 дітей

14 квітня протягом дня з Липецької територіальної громади в безпечні місця поліцейські разом з представниками місцевої військової адміністрації вивезли 29 дітей з 19 родин.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Рішення евакуювати дітей з населених пунктів Липецької територіальної громади ухвалила Харківська військова адміністрація через небезпеку від постійних російських обстрілів. Військові рф щодобово гатять по мирним мешканцям з артилерії, мінометів, скидають керовані авіабомби.

Поліцейські відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 надали допомогу 19 сім’ям. У супроводі дорослих членів родини вдалося евакуювати 29 дітей.

«Наразі родини у безпеці. Їх розселили в більш безпечних районах Харківщини та забезпечили усім необхідним», – зазначили в поліції.

Агентство Телевидения Новости