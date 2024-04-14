Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:39
Просмотров: 100

З Липецької громади на Харківщині евакуювали 29 дітей

З Липецької громади на Харківщині евакуювали 29 дітей

14 квітня протягом дня з Липецької територіальної громади в безпечні місця поліцейські разом з представниками місцевої військової адміністрації вивезли 29 дітей з 19 родин. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Рішення евакуювати дітей з населених пунктів Липецької територіальної громади ухвалила Харківська військова адміністрація через небезпеку від постійних російських обстрілів. Військові рф щодобово гатять по мирним мешканцям з артилерії, мінометів, скидають керовані авіабомби. 

Поліцейські відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 надали допомогу 19 сім’ям. У супроводі дорослих членів родини вдалося евакуювати 29 дітей. 

«Наразі родини у безпеці. Їх розселили в більш безпечних районах Харківщини та забезпечили усім необхідним», – зазначили в поліції.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 