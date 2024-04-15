На Харківщині шукають 10-річного хлопчика

Поліція Харківської області встановлює місцезнаходження Даміра Бондаренко 2014 року народження.

Про це повідомили у відділенні поліції 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Про зникнення хлопчика 14 квітня близько 22:00 годині повідомила його мати. Зі слів жінки, о 14:00 син вийшов з дому та мав повернутись о 20:00, але до дому так і не прийшов. Самостійні пошуки не дали результату. Телефону при собі не мав.

Прикмети: на зріст 140 см, худорлявої статури, волосся темне, очі карі. Був одягнутий: чорна футболка, сині кросівки з білою підошвою, джинси. Сварок не було. На даний момент місцезнаходження дитини невідомо.

Правоохоронці просять при отриманні будь-якої інформації повідомити за телефонами (05748) 32112, 0668340582 – чергова частина ВП 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости