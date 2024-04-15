Росіяни скинули на Вовчанськ сім авіабомб: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

14 квітня близько 15:30 війська рф атакували місто Вовчанськ на Харківщині з авіації. Завдали сім авіаударів керованими авіабомбами. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Протягом доби війська рф обстрілювали населені пункти Харківщини з авіації, артилерії, мінометів. Є загиблі та поранені цивільні громадяни.

Куп’янськ. 14 квітня близько 00:30 військові рф задали ударів по місту авіабомбами ФАБ-500. Пошкоджено щонайменше п’ять житлових будинків, дроти електропостачання.

Подоли. 14 квітня близько 3:00 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град» з боку росії пошкоджено домоволодіння, гараж, господарчі споруди.

Кругляківка. 14 квітня о 16:20 росіяни завдали ударів з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль, приватні домоволодіння.

Курилівка. 14 квітня близько 10:33 внаслідок артобстрілу сталося загоряння хвойної підстилки.

Івашки. 14 квітня о 14:30 відбувся мінометний обстріл з боку рф. Пошкоджено житловий будинок.

Мала Рогозянка. 14 квітня о 16:00 росіяни скинули дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

Перемога. 14 квітня близько 15:50 війська рф здійснили пуски двох авіаційних боєприпасів, які влучили в поле. Без постраждалих.

Слатине. 14 квітня внаслідок обстрілів з боку росії двома керованими авіабомбами пошкоджена будівля приватного підприємства, житловий будинок. Поранень зазнала 51-річна цивільна жінка.

Мартове. 14 квітня близько 7:45 під час риболовлі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік. У важкому стані доставлений в лікарню

Мала Вовча. 14 квітня близько 10:10 внаслідок скидання вибухівки ворожим дроном загинула 58-річна жінка.

Лиман. 14 квітня близько 14:00 внаслідок обстрілу військовими рф сталася пожежа приватного будинку. Пошкоджено два приватні домоволодіння. Внаслідок чергового обстрілу рашистами, який стався о 16:20 горів ліс.

Агентство Телевидения Новости