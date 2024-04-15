Вбили цивільну скидом з дрона: на Харківщині росіяни атакували людей біля цвинтаря

14 квітня в селі Мала Вовча на Харківщині росіяни атакували місцевих жителів поблизу цвинтаря: безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Внаслідок обстрілу загинула 58-річна жінка. Від вибуху вона померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції.

Село Мала Вовча Вовчанської міської громади Чугуївського району розташоване майже впритул до кордону з рф.

Агентство Телевидения Новости