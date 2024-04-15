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Вбили цивільну скидом з дрона: на Харківщині росіяни атакували людей біля цвинтаря
14 квітня в селі Мала Вовча на Харківщині росіяни атакували місцевих жителів поблизу цвинтаря: безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків.
Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
Внаслідок обстрілу загинула 58-річна жінка. Від вибуху вона померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції.
Село Мала Вовча Вовчанської міської громади Чугуївського району розташоване майже впритул до кордону з рф.