Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:38
Просмотров: 59

Вбили цивільну скидом з дрона: на Харківщині росіяни атакували людей біля цвинтаря

Вбили цивільну скидом з дрона: на Харківщині росіяни атакували людей біля цвинтаря

14 квітня в селі Мала Вовча на Харківщині росіяни атакували місцевих жителів поблизу цвинтаря: безпілотник вдарив боєприпасом біля житлових будинків.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Внаслідок обстрілу загинула 58-річна жінка. Від вибуху вона померла на місці, її тіло знайшла знайома та повідомила до поліції.

Село Мала Вовча Вовчанської міської громади Чугуївського району розташоване майже впритул до кордону з рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 