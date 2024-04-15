На час Олімпіади Макрон ініціюватиме світове перемир’я включно з Україною

Президент Франції Емманюель Макрон розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

Як повідомляє «Європейська правда», про це він сказав у великому інтерв’ю RMC і BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція.

Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир’я», уточнивши, що має на увазі й війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну росії проти України, і війну в Судані.

Він сказав, що хоче з цією метою залучити багатьох партнерів.

«Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру», – сказав Емманюель Макрон.

Агентство Телевидения Новости