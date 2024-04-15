Інтерактивна мапа розмінування Харківщини буде створена у Центрі координації протимінної діяльності

На Харківщині запрацює Центр координації протимінної діяльності.

Про це йшлося під час засідання Регіонального офісу міжнародного співробітництва під головуванням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Центр створений для взаємодії громадського сектору та операторів протимінної діяльності, координації, аналітики, а також розробки інтерактивної мапи протимінної діяльності в межах Харківської області. При установі працюватиме цілодобова «гаряча лінія», на яку жителі регіону зможуть надсилати заявки на розмінування або інформувати про виявлення вибухонебезпечних предметів.

«Маємо пришвидшувати темпи розмінування Харківщини. Задля ефективної координації цього процесу працюємо на усіх рівнях, в тому числі створюємо спільні проєкти із громадським сектором. Переконаний, що відкриття даного Центру пришвидшить процес розмінування приватного сектору на деокупованих територіях області», – зазначив Олег Синєгубов.

Зокрема, робота Центру координації протимінної діяльності передбачає нетехнічне обстеження фахівцями-піротехніками ділянок та внесення до інтерактивної мапи інформації про наявність вибухонебезпечних предметів.

«Дякую за ініціативу розробки та запуску цього проєкту. Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій готові співпрацювати та долучитися до роботи центру. Впевнений, що надалі буде розширено функціонал Центру у напрямку заходів протимінної діяльності», – додав заступник голови ДСНС України Володимир Демчук.

Одна із функцій Центру – інформування операторів протимінної діяльності про пріоритетність розмінування тих чи інших ділянок.

«Запуск роботи Центру дасть змогу ефективно розподіляти ресурси та засоби піротехнічних розрахунків, які працюють на території нашої області в напрямку убезпечення приватного сектору. Також при установі чергові сапери зможуть консультувати жителів області щодо знайдених потенційно вибухонебезпечних предметів, інформувати щодо ризиків на деокупованих територіях», – повідомив директор Департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол.

В Центрі формуватиметься база даних запитів на розмінування.

Агентство Телевидения Новости