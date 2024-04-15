На Харківщині прощалися с загиблим захисником України

Сьогодні Дергачівська громада попрощалася з Ігорем Свинарчуком, солдатом 118-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, який загинув 5 квітня у важких боях поблизу села Роботине на Південному напрямку фронту.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ігор народився у Дергачах. Більшу частину життя прожив у нашому місті, закінчив Дергачівський ліцей №2. Потім чоловік навчався у професійному-технічному училищі, де отримав спеціальність будівельника. До початку повномасштабної війни чоловік працював за фахом на одному з підприємств Харківщини.

У травні 2023 року Ігор приєднався до Сил оборони України, мужньо боронив Вітчизну від російських окупантів на півдні нашої держави у складі мінометної батареї. На жаль, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине український захисник загинув.

Ігор Свинарчук був мудрою, порядною та щирою людиною, турботливим батьком для своєї доньки. На момент гибелі йому було 54 роки. Сьогодні місцеві жителі провели героя в останню путь на Алеї Слави Семенського кладовища у Дергачах.

У чоловіка залишилась мати Зінаїда та донька Катерина.

Агентство Телевидения Новости